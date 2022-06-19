حنان عبدالمعبود



أعلن عضو جمعية القلب الكويتية ورئيس وحدة القلب بمركز حصة العبدالرزاق للقلب في منطقة الصباح د.موسى أكبر عن ختام مؤتمر «تحسين إدارة مخاطر القلب والأوعية الدموية بين مرضى الدهنيات في الدم» والذي أقيم برعاية جمعية القلب الكويتية، ورابطة السكر الكويتية.



وقال أكبر في تصريح له إن المؤتمر ناقش استخدام دواء «أوماكور» لعلاج الدهون الثلاثية بحضور كثيف من أطباء الكويت، وكذلك من دول الخليج ليصل العدد إلى أكثر من 150 مشاركا في هذا اللقاء، مشيرا إلى أن المناقشة تطرقت إلى الحديث عن أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، وكيفية علاجها، وأحدث الطرق العلاجية، خصوصا للمرضى الذين لديهم سكري أو أمراض قلبية.



وأكد أكبر أنه في الحقيقة هناك أدوية متوافرة لعلاج الدهون الثلاثية غير أدوية الكوليسترول «الايستاتين» وغيره، فلدينا دواء «أوماكور» الذي يساعد على نزول الدهون الثلاثية بنسبة 30% فما أكثر إذا تم استخدام 4 غرامات.



وأضاف أنه تم استعراض الدراسات التي بينت فوائد هذا الدواء، وكذلك اختلاف تركيبات الأدوية الموجودة، ولله الحمد هذا الدواء متوافر في الكويت وله فوائد كبيرة وعديدة، فقد قامت وزارة الصحة بتوفيره لمن يعاني من الدهون الثلاثية، لأن الدهون الثلاثية مرتبطة بالسكر، ومرتبطة بغير السكر، ومريض الدهون الثلاثية معرض لأزمات قلبية، ولذلك علاجه يعتبر مهما جدا للوقاية من الأزمات القلبية.



وأعرب د.أكبر عن سعادته بهذا الحضور الكثيف من الكويت ومن خارجها، موضحا أن المؤتمر كان برئاسة د.محمد زبيد رئيس جمعية القلب الخليجية، وبحضور د.وليد الضاحي رئيس رابطة السكر الكويتية الذي شارك كمحاضر.



من جهته، قال رئيس رابطة السكر الكويتية د.وليد الضاحي إنه تم عمل ورشة علمية ومؤتمر كويتي خليجي عن الحديث عن مشاكل ارتفاع الكوليسترول في الدم، خصوصا ارتفاع الدهون الثلاثية.



وأضاف: نعلم أن ارتفاع الكوليسترول من أكثر أسباب الوفيات عالميا، وأيضا على مستوى الخليج فإن معظم أسباب الوفاة متعلقة بالقلب والسكر، وأمراض ارتفاع الكوليسترول، مشيرا إلى أن هناك عدة أنواع لارتفاع الكوليسترول منها ارتفاع الكوليسترول الضار، أو ارتفاع الدهون الثلاثية، واليوم تحدثنا عن الدهون الثلاثية وتأثيرها على الجسم، فارتفاعها على المدى البعيد ممكن أن تزيد بنسبة الإصابة بأمراض القلب، وهناك عدة أدوية لإنزالها مثل بعض الحبوب، وبعض المكملات الغذائية، وبعض الأدوية الخاصة مثل زيت السمك.



وأكد ضاحي أن الفعالية كانت جيدة للنقاش في هذه الأمور، وهي جزء من التوعية لزملائنا في الرعاية الأولية والثانوية لتحسين فرص العلاج للمرضى.