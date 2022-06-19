قامت منظمة دعم الحياة خارج الجسم العالمية «الايلسو» بنشر سياستها الاولى الخاصة بالدعم الغذائي للمرضى الاطفال وحديثي الولادة من متلقي خدمة «الايكمو» الذين يعانون من فشل شديد في الجهاز القلبي والتنفسي. وشاركت د.تالا الدبوس وهي طبيبة التغذية الوريدية والانبوبية في مستشفى العدان وبيت عبدالله في اعداد السياسة العالمية والارشادات التوجيهية التي تم نشرها بعد فترة اعداد استغرقت عامين، حيث يعتبر هذا المجال من المجالات النادرة في علم الدعم الغذائي لهذا النوع من المرضى وهم مرضى الفشل التنفسي والقلبي.



وأشارت الدبوس الى ان الخبرة التي كونتها نتيجة التعامل مع مرضى «الايكمو» في الكويت ساعدت كثيرا في اعداد السياسة، بالاضافة الى خبراتها السابقة في مجال التغذية للاطفال، وأدى الى مشاركة الخبرات مع ممثلين من دول العالم المختلفة عن طريق منظمة الايلسو، ونتج عن ذلك اعداد ونشر اول سياسة معنية بالتغذية العلاجية لمرضى الايكمو الاطفال والذي يعتبر خطوة ايجابية خصوصا في ظل ندرة الابحاث العلمية في هذا المجال. وأشادت بمستوى خدمة الايكمو الذي تم الوصول اليه في الكويت، حيث تقدم هذه الخدمة حاليا في العديد من المستشفيات الحكومية بمستوى عال بعد ان تم استحداث هذه الخدمة بداية في مستشفى العدان حيث تعمل، وتم التمكن من التوسع في الخدمة نتيجة التدريب المستمر والدعم اللامحدود من وزارة الصحة، موضحة اهمية التغذية العلاجية لهذه الفئة من المرضى الاطفال، حيث تساعد التغذية الصحيحة على بناء الكتلة العضلية مما يساعد على اعادة التأهيل وسرعة التعافي لمرضى الحالات الحرجة.