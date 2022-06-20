بشرى شعبان



أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة قد أطلقت خدمة إلكترونية جديدة عن طريق خدمة «أسهل» لأصحاب العمل وهي تعديل بيانات تصريح عامل.



وقالت المزيد إن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من تعديل بيانات اسم العامل، بيانات المؤهل العلمي، بيانات جواز السفر بالإضافة الى بيانات العامل.



وأوضحت انه في حال قبول طلب التعديل سيتم تعديل بيانات التأشيرة من خلال الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة الداخلية، علما أن من شروط الخدمة أن تكون المهنة المراد تعديلها يسمح بها تقدير الاحتياج، كما لا يمكن التعديل إلى مهنة سائق.