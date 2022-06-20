بداح العنزي



بحث المجلس البلدي خلال اجتماعه اليوم برئاسة عبدالله المحري كتاب اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على 4 قرارات للمجلس البلدي أبرزها القرار المتعلق بطلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص موقع لتربية الإبل بمنطقة الشقايا طريق السالمي بمساحة 2كم2 إضافة الى اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن إضافة أنشطة ترفيهية بمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية.



من جانب آخر، أجلت لجنة الإصلاح والتطوير خلال اجتماعها الأول أمس مشروع كاظمة، وذلك لحين دعوة إدارة تنمية المشاريع.



وقال رئيس اللجنة عبداللطيف الدعي ان اللجنة أجلت الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية الجلسات إعلاميا.



وقال الدعي انه تمت إحالة الكتاب المتعلق بتطوير نفق دروازة العبدالرزاق إلى الجهاز التنفيذي لمخاطبة لجنة الخدمات.



وذكر انه تمت إحالة الاقتراح المتعلق بتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية الى قطاع الشؤون المالية والإدارية لبيان أي معوقات مع ديوان الخدمة المدنية.



وأضاف انه تمت إحالة طلب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن طلب مناقشة معوقات مشاريع خطة التنمية، وذلك لمخاطبة المجلس لبيان المعوقات.