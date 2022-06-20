أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية من قبل الفريق الرقابي بمنطقة سعد العبدالله لرفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال رفع كل ما يشوه المنظر العام في المناطق، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأشار إلى أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بمركز سعد العبدالله لرفع كل ما يعمل على تشويه المنظر العام بمنطقة سعد العبدالله أسفرت عن رفع 10 سيارات وقد تم إرسالهم الى موقع حجز السيارات التابع للبلدية، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



وبين أن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.