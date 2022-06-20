أوضحت البلدية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بناء مجمع تجاري في منطقة اليرموك غير صحيح، وان المجمع كان قائما منذ سنوات واستخدامه تجاري إلا أن صاحب العقار تقدم بطلب هدم وإعادة بناء.



وأضافت البلدية أن العقار المقصود مستوف لجميع الشروط وحسب اللوائح الصادرة عن المجلس البلدي المعنية بتنظيم أعمال البناء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي يقوم بدوره بتطبيق هذه اللوائح.



وأوضحت انه فيما يخص إزالة المظلات المجاورة لسور مسجد علي العمير بمنطقة اليرموك، فإنه تمت إزالتها بناء على الكتاب الوارد من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بوجود معوقات «المظلات» تعيق بناء محطة تحويل ثانوية تسهم في إمداد قسائم المواطنين بالكهرباء، علما أنه تم توجيه عدة إنذارات وعلى فترات متفاوتة، وذلك بوضع ملصقات الإزالة عليها، وبعد انتهاء المدة القانونية تمت إزالتها.



وأكدت البلدية حرصها الدائم وتشديدها على إجراءات البناء، وأنها تعمل دائما على تطبيق اللوائح والنظم دون أي استثناء فيما يصب بمصلحة الوطن والمواطنين.