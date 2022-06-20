مفرح الشمري



يواصل القائمون على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تقديم الأفضل للجماهير خلال موسم الصيف من حفلات غنائية وعروض موسيقية عالمية بالاضافة الى عدد من «السمرات العدنية» وذلك لتلبية جميع اذواق رواد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



في هذا الصدد، استضاف المركز فرقة «جيبسي كينغز» او كما يطلق عليهم «ملوك الغجر» برفقة مؤسسها تونينو بالياردو يومي 16 و17 الجاري وذلك على خشبة المسرح الوطني وسط حضور جماهيري كبير اكتظت به مقاعد المسرح، حيث غنت الفرقة التي تعتبر من اشهر الفرق الموسيقية في العالم في الليلتين مجموعة من اغانيها المميزة والمشهورة مثل «بامبوليو» و«دجوبي دجوبا»، فضلا عن أغنية «فندق كالیفورنیا» التي اشعلت الحماس في المسرح.



تشكل أغاني الفرقة وموسيقاها منذ ظهورها في نهايات الثمانينيات مزيجا فريدا من موسيقى «الفلامنكو» التي اشتهرت بها خصوصا انها تقدم أغاني الفلامنكو الإسبانية بلهجة أندلسية جميلة ومدهشة اذهلت فيها الجمهور، الامر الذي زاد الفرقة لتقديم اجمل ماعندها لهذا الجمهور فأهدتهم جديدها وهي اغنية «تشيكا دل سول» من تأليف قائد الفرقة تونينو بالياردو الذي عبر عن سعادته بتواجده في الكويت والتفاعل الكبير الذي شعر به واعضاء فرقته.



اغاني الفرقة استحوذت على قلوب الملايين وصارت ظاهرة حقيقية في جميع أنحاء العالم، حيث باعت أكثر من 20 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، كما حصلت على العديد من الاسطوانات الذهبية والبلاتينية والماسية.



يعقوب الخبيزي: وجودهم مكسب



عبر البروفيسور والملحن القدير د.يعقوب الخبيزي عن سعادته لاستضافة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عددا من الفرق العالمية الموسيقية حتى يتعرف عليها الجمهور الكويتي عن قرب، مثمنا بذلك الجهد المبذول من القائمين على المركز لإسعاد الجمهور الكويتي من مختلف فئاته بأنشطتهم الجميلة والمميزة.



وقال د.الخبيزي لـ «الأنباء»: وجود فرقة مثل فرقة «جيبسي كينغز» في الكويت مكسب للجميع، خصوصا انها من الفرق التي تقدم الفلامنكو الاسباني بطريقة خاصة لا يشبهها فيها احد، ووجود مثل هذه الفرقة او غيرها هي فرصة للجمهور الكويتي ليتعرف على ثقافات الشعوب الاخرى في الموسيقى والغناء اضافة انها تعزز مكانة الكويت الفنية في العالم.