تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، يقام الليلة حفل خريجي دفعة 2021/2022 في المعهد العالي للفنون المسرحية من جميع أقسامه الأربعة (التمثيل والاخراج، النقد، الديكور، والتلفزيون) وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء على خشبة مسرح الراحل حمد الرجيب.



وقال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري لـ «الأنباء» إن حفل التخرج هو أحد التقاليد الأكاديمية المهمة، حيث يحتفل المعهد باكتمال أداء رسالته تجاه طلابه، وتجاه المجتمع، إذ يمده بالشباب المبدعين في التخصصات المختلفة، ليكونوا رافدا مهما من روافد الإبداع في المسرح والتلفزيون الكويتي.