المخرج عبدالعزيز صفر رشحني للعمل في المسرحية.. ومسلسل «شيء لا أنساه» أول بطولة لي في الدراما



ياسر العيلة



أعربت الفنانة والإعلامية هيا الحوطي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه حاليا مسرحية «موعد مع معاليه»، وهي التجربة الأولى لها في عالم المسرح، وقالت: العمل في المسرح ممتع وإن كان مرهقا، خاصة عندما نعرض ثلاث عروض في اليوم الواحد، لكن كل هذا التعب يتلاشى أمام إعجاب وتشجيع الجمهور لنا.



وكشفت هيا أنها تقدم في المسرحية شخصيتين، الأولى «أم أسعد» زوجة أبو أسعد (إبراهيم الشيخلي) اللذان توفاهما الله، ولكنهما دائما متواجدان في عقل ووجدان ابنهما أسعد (خالد المظفر)، والشخصية الثانية هي «معالم» زوجة معاليه الذي يجسد دوره الفنان محمد الدوسري.

وعن ترشيحها لهذا العمل قالت: تم ترشيحي من قبل مخرج المسرحية عبدالعزيز صفر، حيث كنت أدرس عنده في ورشة عمل لإعداد الممثل، ورشحني للدور، والحمد لله كنت عند حسن ظنه هو والنجم خالد المظفر.



وحول رأيها في العمل مع نجوم كوميديا مثل خالد المظفر وخالد العجيرب، ردت: العمل معهما ممتع، وهما من الفنانين الرائعين سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وإن كان دوري في المسرحية بعيد تماما عن الكوميديا فهو جاد جدا، كاشفة أن المسرحية سيتم عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



أما عن أعمالها الدرامية الأخيرة مثل مسلسل «عندما لا ينفع الندم» ومسلسل «شيء لا أنساه» فقالت: العملان مميزان، وسعيدة بمشاركتي فيهما، خاصة «شيء لا أنساه»، فدوري فيه بطولة، وقدمت خلاله شخصية «حصة» وحيدة أمها وأبيها التي تحب ابن خالتها، ولكنها تمر بظروف صعبة وأحداث تؤدي إلى اختلافها معه.



جدير بالذكر أن مسلسل «شيء لا أنساه» من إنتاج مجموعة السلام الإعلامية، وهو من تأليف فواز الشعار، وإخراج حسين أبل، وبطولة حسين المنصور والفنان القطري غازي حسين وعبدالله بهمن وعبدالله الطليحي وشهد الياسين وملاك وآخرين.