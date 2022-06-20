قامت مجموعة الجري القابضة بالتعاون مع حكومة المالديف بوضع حجر الأساس لمشروع مدرسة أجيال ثنائية اللغة في جزر المالديف، حيث من المقرر افتتاح المدرسة في خريف عام 2023، حيث سيسهم هذا المشروع في الارتقاء بالمستوى التعليمي لدولة المالديف، وهذا لما تمتلكه مجموعة الجري من خبرة عريقة في عالم التعليم تزيد على 50 عاما.



هذا، وحضر هذه المناسبة نائب الرئيس المالديفي فيصل نسيم وأعضاء من الحكومة المالديفية، أما على مستوى مجموعة الجري القابضة فقد مثلها في هذه الاحتفالية طلال خليفة الجري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإضافة إلى أعضاء من الإدارة التنفيذية.



كما عبر طلال الجري عن سعادته بهذا التعاون الذي يؤكد على أهمية القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية، حيث أوضح أن إنجازات مجموعة الجري القابضة لم تقتصر على الصعيد المحلي بل تعدتها إلى العالمية، وذلك بفضل خبرتنا والعمل الدؤوب بالإضافة إلى التزامنا بالمعايير العالمية.



من جهته، أكد فيصل نسيم أن الشراكة مع مجموعة الجري القابضة هدفها دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بها من خلال تقديم أفضل الخدمات التعليمية على كل الصعد والمستويات، حيث تم اختيار مجموعة الجري لتكون الشريك الإستراتيجي الأول من المنطقة العربية لتطوير العملية التعليمية داخل المالديف لتاريخها العريق في هذا المجال، حيث تعتبر من أكبر الشركات التعليمية على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية ككل.



وفي ختام تصريحاته، قال نائب الرئيس إن مدرسة أجيال ثنائية اللغة ستكون إضافة ممتازة لنظام التعليم وستسهم في تنمية أجيال من قادة المستقبل.



من ناحيتها، أكدت وزيرة التربية والتعليم المالديفية د.عائشة، أن مدرسة أجيال ثنائية اللغة ستكون تجربة استثنائية على صعيد جودة التعليم داخل المالديف من خلال أحدث المناهج والوسائل التعليمية المتبعة، كما أوضحت الوزيرة أن مدرسة أجيال ثنائية اللغة هي بداية التعاون مع مجموعة الجري لتطوير التعليم في المالديف من خلال الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه المجموعة.