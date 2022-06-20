ثامر السليم



أنهى مكتب التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني لمقرر التربية العملية الحضوري بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، حيث تم توزيع ما يقارب 1000 طالب وطالبة على مختلف مدارس الكويت، والذين تم تأهيلهم ليكونوا مدرسي المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية.



وفي هذا الصدد قال مدير مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعـة الكويـت د.فهد الشمري لـ «الأنباء»، انه بحمد الله أنهى المركز الفصل الدراسي الثاني لمقرر التربية العملية بمختلف تخصصات الكلية على مدارس الكويت، والذي انطلق بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، لافتا الى ان الكلية احتفت بعودة طلبة التربية العملية للميدان مع بداية الفصل الذي تم على أكمل وجه رغم عدد من الصعوبات والعقبات تم تجاوزها بحمد الله، حيث ان التدريب الميداني يجب ان يكون في العالم الحقيقي من خلال المدارس.



وأشار الى ان وزارة التربية كانت قد وافقت على إبرام اتفاقية التعاون المشترك وتندرج تحتها التربية العملية في الوزارة، حيث قمنا بتوزيع ما يقارب 1000 طالب وطالبة على المدارس حيث تنوعت التخصصات الدراسية لطلبة التربية العملية وشملت عدة مواد منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والاجتماعيات والكيمياء والأحياء ورياض الأطفال.



وتوجه د.الشمري بالشكر الجزيل للإدارات المدرسية ولطلبتنا الذين مثلوا جامعة الكويت خير تمثيل، مثمنا دور وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والقائم بأعمال عميد كلية التربية د فايز الظفيري، ولموجه عام العلوم منى الأنصاري، الذين آمنوا بضرورة العودة للميدان للتربية العملية وسعوا إلى ذلك بكل قوة.