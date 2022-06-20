عبدالعزيز الفضلي



واصل طلبة الثانوية العامة اختبارات نهاية العام الدراسي، حيث أدى طلبة القسم العلمي امتحان الفيزياء بينما قدم طلبة الأدبي اختبار الفلسفة وسط أجواء سادها الأمل والتفاؤل، والتي كانت واضحة على وجوه الطلبة عند خروجهم من قاعات الاختبار.



هذا، وواصل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جولاته التفقدية على لجان الاختبارات، حيث قام صباح أمس بزيارة لعدد من المدارس وذلك للاطلاع والاطمئنان على سير عملية الامتحانات.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، أن الوكيل اليعقوب استمر في جولته على اللجان حتى نهاية وقت الامتحان، مشيرة إلى انه أبدى سعادته بما تقوم به الإدارات المدرسية من جهود مكثفة لخدمة العملية التعليمية وأبنائنا الطلبة.



وأوضحت أن د.اليعقوب قام بتزويد أبنائه الطلبة بالنصائح الأبوية قائلا لهم: «شدوا حيلكم يا عيالي ما بقى إلا القليل». وأضاف مخاطبا الطلبة: أملنا فيكم كبير فانتم قادة المستقبل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



مستوى الاختبار



إلى ذلك، أكد بعض الطلبة لـ «الأنباء»، أن الاختبارات كانت متوسطة المستوى ومن داخل المنهج والبعض الآخر وصفها بأنها تعجيزية، مشيدين في الوقت نفسه بالإدارة المدرسية لحسن تعاملها.



وقال الطالب جابر النعمة من القسم العلمي: اختبار الفيزياء كان سهلا ولم نواجه أي صعوبة، والإدارة المدرسية لم تقصر معنا ووفرت لنا المناخ المناسب.



أما الطالب حسن علي من القسم الأدبي، فقد أكد ان اختبار الفلسفة كان تعجيزيا ولم نكن فاهمين المادة، مشيرا الى انه لم يكن هناك معلم يشرح الأسئلة. وأضاف: أديت ما علي والباقي الله، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.



من جهته، اكد الطالب ناصر فهد من القسم الادبي ان اختبار الفلسفة كان صعبا جدا، مشيرا إلى أن الأسئلة غير واضحة ولكن نطلب من الله التوفيق.



الامتحان من المنهج



بدوره، أكد رئيس لجنة الامتحانات في ثانوية احمد العدواني للبنين أحمد العازمي لـ «الأنباء»، أن الأمور سارت على ما يرام ولا يوجد ما يعكر جو الامتحانات، مشيرا إلى أن الأسئلة من المنهج وليست تعجيزية. وأضاف أن الامتحانات ستكون سهلة وبسيطة للطالب الذي ذاكر وراجع دروسه لذلك يراها مناسبة، أما الطالب الذي يكون عكس ذلك فمن المؤكد انه يشتكي من صعوبتها، داعيا الله ان يوفق جميع أبنائنا الطلبة.



تحذير من الغش



من جهته، ذكر رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في ثانوية الراعي النميري للبنين ناصر عبدالله النعمة، أن مجموع لجان الاختبارات في ثانوية الراعي النميري بلغ 4 لجان رئيسية، فيما بلغ عدد الطلاب فيها 75 طالبا من القسم الأدبي، و70 طالبا من القسم العلمي، و187 طالب منازل من القسمين الأدبي والعلمي، منوها الى أن طلاب الصف الثاني عشر قدموا اختباراتهم بكل أريحية واطمئنان. وأوضح أن جميع الاختبارات تسير بسلاسة وبشكل منظم وعلى أكمل وجه، داعيا الطالب الابتعاد عن جميع وسائل الغش، حتى لا يتم حرمانه من جميع الاختبارات، وذلك حسب النظم واللوائح المتبعة، متمنيا من أولياء الأمور توعية أبنائهم بالابتعاد عن الغش وحثهم على الدراسة.



من جهتها، قالت المراقب المقيم في لجنة ثانوية الشرقية - بنات، سندس الفردان، ان لجان الاختبارات في ثانوية الشرقية التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية استعدت لاستقبال طالبات الصف الثاني عشر، وأن سير الاختبارات تم بشكل منظم وفق النظم واللوائح المتبعة، متمنية لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.