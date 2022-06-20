شقان علاجي وجراحي لعلاج التهاب الغدد العرقية للسيطرة عليه



حنان عبدالمعبود



نظم قسم الجلدية في مستشفى الجهراء أمس يوما توعويا عن مرض التهاب الغدد العرقية القيحي في مجمع الجهراء.



وعلى هامش الفعالية، قال رئيس جمعية أطباء الجلد الكويتية، ورئيس قسم الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي إن التهاب الغدد العرقية عبارة عن كتل صغيرة عادة ما تتشكل تحت الجلد في المناطق التي يحتك فيها الجلد ببعضه البعض وتكون مؤلمة. وأضاف: في الغالب تكون الإصابة بالتهاب الغدد العرقية القيحي بعد سن البلوغ ويمتد إلى سنوات أطول لما بعد هذا العمر، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت يكون أثرها خطيرا على حياة المريض، وبين أن علاج هذا المرض يتكون من شقين أحدهما علاجي طبي والآخر جراحي والعلاجان يساعدان في السيطرة على المرض والوقاية من مضاعفاته.



وبين العتيبي أن إجمالي عدد المراجعين لمختلف عيادات الجلدية في مستشفى الجهراء خلال العام الماضي بلغ أكثر من 80 ألف مراجع، مشيرا إلى أن شهري أغسطس وسبتمبر من نفس العام يكونان مكتظين بعدد المراجعين.