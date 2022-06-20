أسامة دياب



أعلنت سفارة بنغلاديش لدى البلاد عن وصول الدفعة الأولى من الممرضات البنغاليات المكونة من 50 ممرضا وممرضة إلى الكويت للقيام بمهام عملهم في المستشفيات الحكومية المختلفة تحت إشراف وزارة الصحة. وبهذه المناسبة، قال سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان - في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «اليوم هو يوم مهم في تاريخ القوى العاملة البنغلادشية في الكويت، حيث إنه منذ بداية عملي كسفير لبلادي في الكويت، كانت السفارة على اتصال دائم مع كبار المسؤولين في الوزارات المحلية المختلفة والشركات الرائدة للمشاركة في جلب مزيد من العمالة البنغالية الماهرة والمدربة إلى الكويت».



وأضاف: كنتيجة لذلك بعد موافقة وزارة الصحة بالكويت، قدمت شركة ستي جروب للتجارة العامة وشركة التكنولوجيا المتقدمة في الكويت طلبات إلى السفارة في ديسمبر 2021 لتوظيف 998 ممرضا وممرضة من خلال شركة بنغلاديش للتوظيف والخدمات المحدودة، وبالفعل تم إرسال الطلب إلى وزارة رعاية المغتربين والتوظيف بالخارج في بنغلاديش للحصول على الموافقات، وفي يناير 2022 قامت لجنة اختيار مؤلفة من وزارة الصحة الكويتية وممثلين عن الشركات المعنية بزيارة بنغلاديش لاختيار ممرضات لكلتا الشركتين وانتهت إلى توظيف 654 ممرضة، وفي المقابل قام وفد من وزارة رعاية المغتربين وشركة بنغلاديش للتوظيف والخدمات الخارجية المحدودة بزيارة الكويت في 6 - 12 مايو الماضي للتحقق من جميع المرافق بما في ذلك سكن الممرضات من بنغلاديش والبحث عن سوق عمل جديد.



وكشف سفير بنغلاديش أنه تم بالفعل إصدار التأشيرات من أجل 299 ممرضا وممرضة من بين الذين تم اختيارهم مؤخرا ومن بينهم وصلت الدفعة الأولى إلى الكويت لأول مرة بشكل رسمي من دون تكلفة.



ومن المتوقع أن تنضم الممرضات الباقيات اللائي يحملن تأشيرات إلى العمل قبل نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن ينضم باقي الممرضات المختارات إلى أماكن عملهن في الكويت قريبا عند الانتهاء من عملية المغادرة من بنغلاديش.