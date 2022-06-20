حنان عبد المعبود



افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد غرف العمليات المتخصصة في مستشفى جابر الأحمد، والتي تتضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة لإجراء العمليات الجراحية التخصصية وتشمل جراحة العيون، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الوجه والرقبة، الأوعية الدموية، الجراحة الروبوتية، القلب المفتوح والصدر، عمليات النساء والولادة، عمليات جراحة الأعصاب للعمود الفقري والدماغ، عمليات المسالك البولية، المناظير للجهاز الهضمي، جراحات السمنة والجراحات العامة كافة.



هذا، ورافق د.السعيد خلال الافتتاح مدير منطقة مبارك الكبير د.وليد البصيري، ومدير مستشفى جابر د.نادر العوضي، ورئيس الهيئة الطبية د.منال عيسى، ورئيس قسم الجراحة د.سليمان المزيدي.