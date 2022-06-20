سيدفع شخص ثري 19 مليون دولار لتناول الغداء مع الملياردير الأميركي وارن بافيت بعد فوزه بالمزاد السنوي الحادي والعشرين والأخير لصالح منظمة غير حكومية تساعد المشردين في سان فرانسيسكو.



وأوضح بيان صادر عن مجموعة «إي باي» للتجارة الإلكترونية أن المزاد أغلق ليلة الجمعة الفائتة عند 19 مليونا و100 دولار.



ونقل البيان عن بافيت قوله إنه التقى على مر السنين «أشخاصا مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم» ممن فازوا بغداء معه، ورأى أن «الجامع المشترك بينهم هو أنهم يشعرون بأن الأموال ستستخدم على النحو الملائم».

وتتولى «إي باي» تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة «غلايد» غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، وسوى ذلك من الخدمات. ويبلغ عدد المشردين في سان فرانسيسكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف، وفقا لإحصاءات بلدية المدينة.

ولم يشأ المتبرع الثري الكشف عن هويته، لكنه سيمضي «وقتا لا ينسى في فترة بعد الظهر» مع رئيس شركة بيركشير هاثاواي القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم «سميث أند وولنسكي ستيك هاوس» في نيويورك.



وكان رجل الأعمال الأميركي في مجال العملات المشفرة جاستن صن دفع 4.6 ملايين دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت، أحد منتقدي «البيتكوين»، في آخر مزاد أقيم قبل جائحة «كورونا».