تصدرت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية كيت بوش قائمة الأغاني الفردية في بريطانيا بأغنيتها التي تعود لعام 1985 «رانينج أب ذات هيل» (صعود هذا التل) مسجلة عدة أرقام قياسية بهذه الأغنية التي عاودت الصعود بفضل مسلسل «سترينجر ثينجس» (أشياء غريبة) على «نتفليكس».



وحققت أغنية «رانينج أب ذات هيل» المركز الثالث خلال عرضها الأصلي لكنها حظيت بقاعدة معجبين جدد بين جيل أصغر سنا.

وحققت الأغنية، وهي من ألبوم «هاوندس أوف لوف»، مراكز جيدة في جداول الأغاني بعدة دول من بينها الولايات المتحدة منذ عرض الجزء الأول من الموسم الرابع من مسلسل «أشياء غريبة» في أواخر مايو الماضي.



وكانت كيت قد انطلقت إلى سماء النجومية في عام 1978 بفضل صوتها المتفرد وحركاتها الراقصة المعبرة عندما كانت في التاسعة عشرة فقط من عمرها.



وأدلت كيت، التي يبلغ عمرها الآن 63 عاما، بتعليق نادر على الشعبية المتجددة للأغنية عندما قالت في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري «من المؤثر للغاية أن الأغنية قوبلت بهذا الحماس، خاصة أنها حققت نجاحا بفضل المعجبين الشبان الذين يحبون العروض الفنية».