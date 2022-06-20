واصل رجال الإطفاء اخماد العديد من الحرائق في إسبانيا مع بدء انحسار موجة حر استثنائية شديدة ومبكرة ضربت البلاد والعديد من دول اوروبا.



وأتت أكبر حرائق الغابات على أكثر من 25 ألف هكتار في سلسلة جبال سييرا دي لا كوليبرا، في منطقة قشتالة-ليون على الحدود مع البرتغال، وفقا للسلطات الإقليمية.



وأجبر الحريق الذي اندلع قبل ايام وسط طقس عاصف وجاف، السلطات على إخلاء ما لا يقل عن 14 قرية يسكنها مئات من السكان.



وقال مسؤولون محليون إنه سمح لهم بالعودة إلى منازلهم امس مع تحسن الوضع، مشيرين إلى أن عدة طرق أعيد فتحها، كما أعيد تسيير قطار فائق السرعة بين مدريد ومنطقة غاليسيا الشمالية الغربية، بعد أن أوقف بسبب الحرائق.



وفي أماكن أخرى من اسبانيا، اندلعت حرائق غابات أصغر رقعة في منطقة كاتالونيا (شمال غرب) ومنطقة نافاري (شمال)، وهي واحدة من المناطق القليلة في التي بقيت فيها درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير مألوف.



وقالت المسؤولة في وزارة الداخلية في نافارا أمبارو لوبيز أنتيلو للصحافيين «أمامنا بضع ساعات عصيبة».



وأوضحت أن عمل خدمات الإنقاذ صعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاتية التي تهب من الجنوب بسرعة تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.



وتجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا على مدار أسبوع، لكنها انخفضت امس في معظم أنحاء البلاد.