يتسع لأكثر من 300 سيارة ويضم أكثر من 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية بين سيارات ودراجات نارية ومائية وقوارب بحرية

أشار المدير التنفيذي لتمويل السيارات والتأجير في بيت التمويل الكويتي (بيتك) معاذ الزعابي، الى ان معرض «بيتك» للسيارات KFH Auto يضم اكبر مركز تمويل على مستوى الكويت لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في شراء السيارات والمنتجات التمويلية الأخرى، منوها بتوفير أكثر من 22 خدمة ومنتجا تمويليا في المعرض.



ولفت الزعابي الى ان معرض KFH Auto يعتبر أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، ويقام على مسطح بناء تبلغ مساحته نحو 38 ألف متر مربع، وبمساحة عرض للسيارات والمعدات الأخرى تمتد لأكثر من 17 ألف متر مربع. وأضاف ان معرض KFH Auto يتسع لأكثر من 300 سيارة، ويضم اكثر من 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية بين سيارات ودراجات نارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الأخرى، بالإضافة الى الخدمات التمويلية ومنتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، وكذلك مركز تمويل خاص لشريحة السيدات.



منصة kfh.com/auto



وذكر الزعابي ان «بيتك» دشن المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات وعروض السيارات على موقعه على الإنترنت وعبر تطبيق الموبايل kfh.com/auto، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، حيث يمكن للعملاء التعرف من خلالها على آخر عروض السيارات من «بيتك» واختيار ما يناسبهم، والتقدم بطلب شراء أو تأجير السيارات من خلال الموقع الإلكتروني، وبذلك تكون المنصة بمنزلة البوابة الأولى لكل من يرغب في الشراء أو التأجير أو التمويل، كما يقوم فريق متخصص بتحديث البيانات ومتابعة العملاء من بداية تقديم طلب الخدمة ولغاية إتمام عمليات البيع النهائية.



حلول ومزايا



وقال الزعابي ان من الخدمات والمميزات التي يقدمها «بيتك»: بيع سيارات الوكلاء، بيع السيارات المستعملة المعتمدة certified التي حظيت بصيانة دورية لدى الوكلاء، بيع الدراجات النارية والدراجات المائية الجت سكي والقوارب والمعدات البحرية، «تمويل السيارات وتسليم السيارات بالخارج» في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «للأفراد والشركات»، خدمات السيدات، تمويل السيارات من المكاتب التجارية والأفراد بجميع أنواعها وأحجامها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خدمة تمويل قطع غيار السيارات والإكسسوارات، وخدمة بيع سيارات الأمانة والخدمات التمويلية الأخرى. وأضاف انه من أبرز الحلول والمزايا التمويلية التي يقدمها «بيتك»: عروض خاصة ومميزة على مدار العام تشمل الخصومات النقدية والتمويل بصفر أرباح بالتعاون مع العديد من وكالات السيارات مضافا إليها كفالة ومزايا الوكيل - البيع النقدي أو بالأقساط وبأسعار تنافسية، فترات سداد مناسبة، مرونة في طريقة السداد من ضمنها (خصم من الراتب - تحويل البنوك - التمويل بمقابل الضمان).



وأوضح الزعابي ان «بيتك» أول من طرح خدمات التأجير التمويلي في السوق، بمزايا تسمح لعملاء «بيتك» بأن يقتنوا السيارة التي تناسب احتياجاتهم لفترة تصل إلى 5 سنوات شاملة التأمين التكافلي الشامل، وضمان المصنع وتقديم سيارة بديلة في حال الصيانة أوإصلاح السيارة المؤجرة، ويخير العميل بين شراء السيارة أو إعادتها لـ «بيتك» عند نهاية عقد التأجير.



ويوفر«بيتك» تشكيلة واسعة من معظم العلامات التجارية المرموقة، ما يقارب 80 موديلا، ضمن برنامجي التأجير التشغيلي والتمويلي.