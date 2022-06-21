آلاء خليفة

أعلن مكتب مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر التي ستعقد خلال الفترة من 23 إلى 30 يونيو الجاري

وسيكون التسجيل للاختبار اعتبارا من يوم الخميس 23 يونيو الساعة 11 صباحا لغاية يوم الخميس 30 يونيو الساعة 12 ظهرا.

ودعا المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبار القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر او ما يعادله وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل الإلكتروني للاختبار عبر موقع الجامعة.

وأوضح المكتب أن المقاعد محدودة وأولوية التسجيل كالتالي:

- الخميس 23 يونيو لمن لم يسبق له حضور الاختبار.

- الثلاثاء 28 يونيو لمن حضر اختبارا واحدا.

- الأربعاء 29 يونيو لمن حضر اختبارين.

- الخميس 30 يونيو لمن حضر 3 اختبارات.

والجدير بالذكر أن رسوم اختبار القدرات الرابع ستكون 40 دينارا للاختبار الواحد.