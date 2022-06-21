انطلقت أولى دورات الأمن السيبراني الموجهة لطلبة الثانوية العامة في جميع المراحل التعليمية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وبالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وتتكون كل دورة من محاضرات وورش عمل مكثفة في أهم مواضيع الأمن السيبراني من أخلاقيات المجال، التعرف على الفيروسات وحماية الأنظمة منها، ومواضيع الهندسة المجتمعية إلى جانب اختراق الأنظمة والتسلط عبر الإنترنت، وتستمر الدورة الأولى 5 أيام لـ 30 طالبا وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، تحت تنظيم وإشراف كل من د.باسل العثمان أستاذ مساعد في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وم.شهد الشاهر مسؤولة مختبر الأمن السيبراني.



وعن التعاون والمشاركة بين كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صرح البروفيسور خالد البقاعين رئيس الجامعة بأنه ورغم سلسلة التعاون السابقة والمستمرة التي تفخر بها الجامعة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فإن هذا التعاون يعتبر التعاون الأول الذي توجه جهوده نحو طلبة الثانوية العامة لإيمان كل من المؤسستين بضرورة زيادة الوعي حول مواضيع الأمن السيبراني، وأن سرعة تقدم وتطور العالم الافتراضي تتطلب تعاون مكثف بين جميع المؤسسات التعليمية لتعزيز التحصيل العلمي في المجال.



وعلق د.باسل العثمان على عدد المتقدمين الذي فاق عدد الكراسي المتاحة وهو ما توقعه من الشغف الذي لمسه من الطلاب المتقدمين لتعلم المزيد عن الأمن السيبراني وتطبيقاته، وأن هذه النوعية من الدورات هي انطلاقة الجامعة الأولى نحو سلسلة دورات متكررة ستقدم خلال فصل الصيف. وأضاف ان دورات الأمن السيبراني التعليمية ستكون جزءا مهما من مشروع المخيم الصيفي الذي سوف تطلقه الجامعة قريبا. وتستمر الدورات حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع والذي سينتهي بتقديم الحفل الختامي بحضور إدارة الجامعة ومؤسسة الكويت لتكريم الطلبة والطالبات الذين سيجتازون 40 ساعة تدريبية.