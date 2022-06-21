ضمن الجهود الرامية للارتقاء بالتعليم والمناهج الطبية، شاركت جامعة الكويت ممثلة بالقائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د. راشد العازمي، وعضو مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. عادل العصفور في وفد رسمي ترأسه الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي، وذلك لزيارة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بحضور الملحق الثقافي في سفارتنا بالمملكة أحمد الخنفر.



وناقش الوفد عددا من المواضيع المشتركة في مجال التعليم الطبي لفترة ما بعد التخرج، كما قام بزيارة إلى جامعة «رياض العلم» والمستشفى الجامعي للاطلاع على مدى الالتزام بالمعايير الأكاديمية في الجامعة وتحديدا في كلية طب الأسنان، كما التقى الوفد بالطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في برنامجي البكالوريوس والماجستير بالجامعة.