القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مايكل ويرث رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأميركية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، بحضور م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميا، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويسهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره للقاء الرئيس السيسي، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكدا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.