القاهرة - خديجة حمودة



أكدت وزارة الخارجية المصرية امس، أن مصر تفتخر باستضافتها أكثر من 6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وتكفل لهم حقوقهم وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز.



وذكرت الوزارة - في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين - أن مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للاجئين، مشيرة إلى أن مصر حرصت على مر تاريخها الممتد، على أن تكون وطنا ثانيا لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثا عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.



ولفتت الوزارة إلى أن مصر لطالما نادت وتنادي دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقا من مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسؤوليات.