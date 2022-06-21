القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس أن التجربة المصرية التنموية في السنوات الثماني الأخيرة وما أفرزته من مشروعات متعددة، وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن مصر وهي تستكمل خططها التنموية في المحاور المتعددة تضع خبراتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الإفريقية والعربية.

وقال مدبولي في افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى بناة مصر إن الملتقى يؤكد عاما بعد آخر أهميته في طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع دولنا.



وأشاد مدبولي بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء في دورته الجديدة، وذلك خلال جلسة الجمعية العمومية التي عقدت أول أمس، معربا عن شكره وتهنئته للمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة والتي كانت محل إشادة من الأعضاء الذين أثنوا على دور مصر الريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره واستضافته لاجتماعات الأعضاء.

وأضاف مدبولي «كما ساندت مصر أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف الآن بجوارهم في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا إلى قطاع التحول الرقمي».



وأكد أن مصر خطت خلال السنوات الـ 8 الماضية خطوات واسعة في هذه الملفات جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح في طي النسيان.

وأشار إلى أن مصر استطاعت في مجال الإسكان القضاء على العشوائيات الخطرة التي ظلت لسنوات تهدد أرواح سكانها لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة مطمئنة، بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التي يستحقونها، مؤكدا أن الدولة حققت طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل حيث تتلاشى هذه الأزمة عاما بعد آخر.



وتابع رئيس الوزراء أن «الدولة استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية وخدماتها ووحداتها السكنية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلق فرص للاستثمار العقاري والتنموي».