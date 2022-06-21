أعلن الائتلاف الحاكم في إسرائيل الاتفاق على حل الكنيست (البرلمان).



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على تقديم مشروع لحل البرلمان الأسبوع المقبل، على ان يتولى لابيد رئاسة الحكومة في المرحلة الانتقالية.



وأضافت ان الائتلاف الحكومي اتفق على تبكير موعد الانتخابات التشريعية. وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت»، ان الاتفاق جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.



إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل تبني «تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط» بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا: ان التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس جو بايدن الشهر المقبل.



وأوضح غانتس، الذي كشف النقاب عما أسماه «تحالف الدفاع الجوي في الشرق الأوسط»، في إحاطة أمام نواب الكنيست الإسرائيلي إن مثل هذا التعاون يحدث بالفعل.



من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء (انتخاب) شبه الرسمية عن حسني أهنجر القائد في الحرس الثوري الإيراني قوله إن مقتل مهندس بوزارة الدفاع الإيرانية في مايو الماضي كان نتيجة «تخريب صناعي» في موقع عسكري في بارتشين بالقرب من العاصمة طهران.



ولم يقل حسني أهنجر في تصريحاته للوكالة من يعتقد أنه يقف وراء هذا التخريب.