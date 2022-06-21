بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي جولة خارجية أمس استهلها بزيارة مصر مرورا بالمملكة الأردنية، على ان تختتم في تركيا غدا. وقالت وسائل إعلام سعودية ان ولي العهد سيبحث خلال الجولة مع قادة الدول الثلاث عددا من القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.



واعتبرت صحيفة الرياض أنها تأتي من منطلق حرص المملكة ومصر ليس لإيصال علاقاتهما إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية فحسب، بل تطويرها كذلك كي تكون الحصن الأمني العربي لمنع اختراق الجسد العربي وترتيب البيت من الداخل، فضلا عن مواجهة التهديدات والتدخلات الإقليمية ولجم الإرهاب وإيجاد حلول عادلة لقضايا الأمة العربية وفق المرجعيات المعترف بها والشرعية الدولية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال انه سيستقبل الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة. وقال إنه سيبحث معه سبل الارتقاء بالعلاقات التركية- السعودية إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة.