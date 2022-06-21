الدوحة - فريد عبدالباقي



رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جوائز مالية كبيرة للمنتخبات الـ 32 المشاركة في بطولة كأس العالم «قطر 2022» التي ستقام من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، حيث يصل مجموع جوائزها إلى 417 مليون يورو، وسيضمن كل منتخب تلقي 1.4 مليون يورو على الأقل لتغطية التكاليف التنظيمية، فيما سيحصل اللاعبون المشاركون في المونديال على نسبة 30% من المبلغ الذي سيمنح لكل منتخب، وهذه النسبة متعارف عليها منذ مونديال البرازيل 2014.

هذا وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على 39.8 مليون يورو، بينما ينال الوصيف على 28.9 مليونا فيما ستحصد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف نهائي ما بين 24 و25 مليونا، كما سينال المتأهلون إلى الدور ربع النهائي على 16 مليون يورو، ويحصد كل منتخب متواجد في الدور الـ 16 ما يزيد قليلا عن 12 مليونا، وستتلقى الفرق التي تم إقصاؤها من دور المجموعات مبلغا يصل إلى 8.5 ملايين يورو.