القاهرة - سامي عبدالفتاح



قال المدير الفني المؤقت للأهلي المصري سامي قمصان عقب مباراة القمة مع فريق الزمالك أول من امس والمؤجلة من الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري وانتهت بالتعادل 2-2، إن فريقه دخل المباراة بحثا عن الفوز، وقد بدأنا بشكل مميز ونجحنا في التسجيل، ولاحت لنا فرص عديدة، واللاعبون قدموا مجهودا كبيرا في ظل حالة الإجهاد التي ظهرت على الجميع خاصة بعد عودة الدوليين مؤخرا، فضلا عن وجود غيابات مثل أليو ديانج وأيمن أشرف.



وأشار قمصان إلى أن الأهلي واجه منافسه التقليدي الذي أعاد تنظيم نفسه بعد أن استقبل هدفا، مشيدا في الوقت ذاته بالإصرار الذي ظهر عليه اللاعبون لإدراك التعادل وعدم الخسارة.



من جانبه، أكد المدير الفني للزمالك، البرتغالي فيريرا، أن فريقه كان الأفضل خلال مباراة القمة وكان يستحق الفوز وليس التعادل، وكنا مؤمنين بقدرتنا على الفوز رغم المشاكل الكبيرة الموجودة في قائمة الزمالك.



وأضاف اننا دخلنا المباراة متأخرين ولكن تحسنا مع الوقت، وفي الشوط الثاني تفوقنا على الأهلي، إلا اننا تراجعنا بعد هدف شيكابالا وكنا نستطيع الفوز من خلال الفرص العديدة التي صنعناها لكن الحظ غاب عنا.



وكان الفريقان قد تبادلا خطف فرحة جماهير القطبين، حيث تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله محمد شريف في الدقيقة 12، نتيجة خطا دفاعي، لكن المغربي أشرف بن شرقي نجح في التعادل في الدقيقة 68، وبخطأ من حارس الأهلي محمد الشناوي، ثم أحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 76، نتيجة خطأ من علي معلول، وفرحت جماهير الزمالك بالريمونتادا، والفوز بعد الخسارة، إلا ان هذه الفرحة لم تستمر طويلا، فتعادل الأهلي عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 80، بسبب خطأ دفاعي آخر لدفاع الزمالك.



وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتقى رصيد الزمالك إلى النقطة 45 في الصدارة.

يذكر أن للأهلي 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته الأفريقية، أمام الإسماعيلي والمقاولون والجونة، وسيلعب غدا مع غزل المحلة، كما سيلعب الزمالك في اليوم نفسه مع البنك الأهلي ضمن الجولة 22.