الدوحة - فريد عبدالباقي



تدرس إدارة النادي العربي القطري تجديد التعاقد مع الظهير الأيمن حامد إسماعيل الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.



ومن المقرر أن تقوم إدارة العربي بتجديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين قادمين، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على نجومه.



ولعب حامد إسماعيل للنادي العربي من قبل لسنوات عديدة، كما لعب للعديد من الأندية القطرية على رأسها السد والريان وقطر، ويمتلك خبرات كبيرة في الميادين القطرية.



وينتظر الفريق وصول الثنائي المحترف الغابوني أرون بوبيندزا، والأيسلندي آرون غونارسون للانضمام لتدريبات الفريق التي بدأت مساء السبت الماضي وذلك بعد انتهاء الإجازة السنوية للاعبين استعدادا لانطلاق دوري نجوم QNB لكرة القدم والمقرر له مطلع أغسطس المقبل.



وكان النادي رفض تجديد عقد الإيراني فرشيد إسماعيلي لاعب استقلال طهران الذي لعب مع الفريق لمدة موسم بديلا لمواطنه مهرداد محمدي كلاعب آسيوي في قائمة الفريق العرباوي.



إلى ذلك، أصدر نادي أم صلال قرارا بالاستغناء عن محترفيه الأربعة وهم البرازيلي أيسيل باربوسا، والنيجيري موزيس أوركوما، العراقي أيمن حسين، والتونسي أيمن عبدالنور.



وأفلت المحترف الأردني ياسين البخيت من مذبحة محترفي الفريق القطري.



من ناحية أخرى، أعلنت إدارة نادي الخور فتح باب الترشيح لمجلس إدارة النادي القطري، حيث تقدمت 3 قوائم، الأولى ضمت محمد مبارك المهندي، وعلي راشد المهندي، والثانية ضمت ناصر ثامر الحميدي، ومبارك عبدالعزيز المهندي، أما القائمة الثالثة فضمت محمد إبراهيم آل سعيد، ومحمد علي المهندي.



وكانت إدارة نادي الخور قد وجهت الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية «العادية» للنادي في الـ 7:00 مساء 25 يوليو المقبل، بمقر النادي، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.