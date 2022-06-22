حقق فريق «جازو للسباقات» GR الفوز بالمركزين الأول والثاني في النسخة التسعين من سباق «لومان 24 ساعة» الذي أقيم مؤخرا على حلبة «دي لا سارث» في فرنسا، ليضيف انتصارا تاريخيا وهو الخامس للفريق على التوالي في هذا السباق الأسطوري.

وقدم السائقون سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هوريكاوا، أداء استثنائيا على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، إذ أكملوا 380 دورة لينالوا الصدارة وسط تشجيع كبير من الجمهور.



وتمكن الفائزون في سباق العام الماضي مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز من تحقيق الفوز لفريق «جازو للسباقات» بالمركزين الأول والثاني للمرة الرابعة، إذ عبرت مركبتهم تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 خط النهاية بعد دقيقتين و1.222 ثانية فقط، محققة المركز الثاني.

وتمكن بويمي بانتصاره الرابع هذا من تحقيق رقم قياسي جديد للسائقين السويسريين، فيما أصبح هارتلي، بفوزه الثالث، أفضل سائق نيوزيلندي في سباقات لومان.



وشهد السباق تفوقا واضحا لمركبتي تويوتا GR010 الكهربائيتين الـ «هايبرد» عاليتي الأداء، اللتين واصلتا تصدر السباق مع تبادل أدوار الصدارة بينهما عدة مرات إذ كانت تفصل بين المركبتين بضع ثوان فقط طوال الـ 16 ساعة الأولى من السباق.

وقد أسهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول مركبات الأمان في تغير ترتيب المركبات طوال فترة السباق، إلا أن فريق «جازو للسباقات» حقق تقدما واضحا على المنافسين.



وتعليقا على هذا الانتصار التاريخي، صرح رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن آكيو تويودا، قائلا: «تهانينا للفريقين على فوزهما بالمركزين الأول والثاني على متن مركبتي تويوتا GR010 الكهربائيتين الـ «هايبرد» عاليتي الأداء. فهذا العام، كان سباق لومان عبارة عن تحدي على المركزين الأول والثاني.

فمنذ بداية السباق وطوال الـ 16 ساعة الأولى، كان الفريقان يتنافسان بقوة وبفارق ثوان قليلة فقط. لذلك، أود توجيه الشكر إلى سائقينا الستة المميزين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى كاموي منصب مدير الفريق في سباق لومان الأسطوري للمرة الأولى، وأنا حقا أقدر المجهود الكبير الذي يبذله».



ومن المقرر أن تقام المرحلة المقبلة من بطولة العالم للتحمل WEC في 10 يوليو المقبل على حلبة مونزا في إيطاليا.