أفادت تقارير محلية بأن النجم السنغالي ساديو ماني وصل أمس الى ميونيخ لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من ليفربول الإنجليزي الى العملاق البافاري بايرن، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» في المواسم العشرة الأخيرة.



وأشارت مجلة «كيكر» وصحيفة «بيلد» الى أن ماني، وبعد هبوط طائرته في مطار المدينة، توجه الى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي باشراف طبيب بايرن.



ومن المتوقع أن يكلف انتقال ابن الثلاثين عاما من ليفربول الى العملاق البافاري قرابة 41 مليون يورو في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسميا اليوم في مؤتمر صحافي.



وعلى صعيد آخر، ذكرت تقارير إخبارية أن نادي آينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم اقترب من التعاقد مع ماريو غوتزه، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، من آيندهوفن الهولندي.



واقترب اينتراخت أيضا من ضم المهاجم لوكاس ألاريو من باير ليفركوزن، ويرغب كذلك في ضم لاعب خط الوسط نيكولاس كاسترو (21 عاما) الذي يلعب حاليا لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني.



كما أعلن نادي شالكه أنه تعاقد مع المهاجم سيبستيان بولتر من بوخوم، بعقد يستمر حتى عام 2026.



وفي ألمانيا كذلك، يأمل نادي أوغسبورغ في الاستقرار على المستوى التدريبي للفريق بعد تعاقده مع إنريكو ماسين، حسبما أعلن النادي.



وقال المدير الإداري بالنادي ستيفن رويتر: «حقيقة أننا وقعنا مع إنريكو ماسين 3 أعوام تظهر اقتناعنا به وأننا نسعى جاهدين من أجل تحقيق الاستمرارية».