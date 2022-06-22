أعلن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه يعتزم الاستمرار ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حيث صرح قائلا: «سأستمر مع أكبر فريق في العالم».



ووجد فينيسيوس صعوبة في البداية في وضع بصمة بالفريق بعد الانضمام إليه قادما من فلامنغو البرازيلي عام 2018 في صفقة قيمتها 46 مليون يورو (48.4 مليون دولار).



لكن فينيسيوس قدم موسما جيدا في 2021 /2022 وسجل للفريق 22 هدفا خلال 52 مباراة في كل المسابقات، علما أنه سجل 15 هدفا خلال 118 مباراة مع الفريق في المواسم الثلاثة السابقة.



وسجل فينيسيوس هدف الفوز في شباك ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك، أثيرت تكهنات حول احتمالات انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



ورد فينيسيوس على المخاوف والتكهنات بالتأكيد على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، وتشير توقعات إلى أنه سيوقع عقدا جديدا يستمر حتى يونيو 2027.



وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة «سبور تي.في» التلفزيونية البرازيلية: «سأستمر في أكبر فريق في العالم».



وأضاف: «أراه الفريق الأكثر اتحادا منذ وصولي. الاحتفالات كانت مختلفة هذا العام. لدينا جميعا مشاعر من نوع خاص».