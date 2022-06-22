حنان عبد المعبود



نظمت وزارة الصحة ممثلة في ادارة تعزيز الصحة أمس يوما توعويا لحملات الحج وبعثة الحج الكويتية بالتعاون مع إدارتي العلاقات العامة والصحة العامة.



وقالت مدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه ان هذا اليوم موجه لحملات الحج الكويتية ومسؤوليها وأطبائها والطواقم التمريضية.



وأضافت البحوه في تصريح لها ان اليوم التوعوي بدأ منذ الساعة التاسعة صباحا في مركز الطب الإسلامي بمنطقة الصباح بالمسرح حيث ألقى د.بسام البطحي كلمة وزارة الصحة نيابة عن بعثة الحج الكويتية والإدارات المنسقة، وبعدها قام عدد من الأطباء العاملين بإدارة تعزيز الصحة باستعراض الإرشادات الصحية اللازمة مع التطعيمات اللازمة لموسم الحج قبل وأثناء وبعد موسم الحج، بالإضافة الى استعراض ماهية مرض جدري القرود وكيفية الوقاية والتعامل معه، حيث يشتمل اليوم علي برنامج توعوي مكثف لتوعية الحجاج وتنبيههم بالالتزام بالاشتراطات الصحية، وشارك فيها كل من د.عزمي كتانه ود.عارف النكاس.



من جانبها، استعرضت د.سوسن العبد أهم مستجدات كورونا وحثت الحجاج على الالتزام بالاشتراطات الصحية قبل وأثناء وبعد الموسم، كما صاحب اليوم التوعوي معرض صحي شمل مطبوعات عن الحج والأمراض المزمنة والسلوك الصحي السليم من إنتاج إدارة تعزيز الصحة، وتم عرض أفلام توعوية ونصائح قيمة قدمها أطباء تعزيز الصحة للحجاج.



وتميزت إدارة تعزيز الصحة هذا العام بتقديم كل الارشادات والنصائح من خلال «QR Code» حيث يستطيع الحاج تحميل كل المادة العلمية على تلفونه النقال.



والجدير بالذكر انه شارك كل من صندوق إعانة المرضى وإدارة العلاج الطبيعي وإدارة التغذية والإطعام ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت في المعرض المصاحب لليوم المفتوح.