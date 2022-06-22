المركز الصحي الجديد في الجهراء يحتوي على 8 عيادات لطب العائلة و3 عيادات أسنان و3 عيادات أطفال و3 غرف معالجة و3 غرف ملاحظة ومختبر وصيدلية



افتتحت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» أمس مركزها الجديد للرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء، ليصبح رابع مركز يتم تشغيله من أصل 5 مراكز ضمن المرحلة التشغيلية الحالية للشركة، ويمثل هذا الافتتاح خطوة جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى خدمة المناطق عالية الكثافة السكانية للمساهمة في زيادة حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية.



وشارك في حفل افتتاح المركز رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب د.صالح المطيري، ورئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق مبارك الصانع، والرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة ضمان.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق مبارك الصانع: «يسعدنا أن نعلن اليوم عن افتتاح رابع مراكز شركة ضمان للرعاية الصحية الأولية في البلاد لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للسكان. تعد هذه المراكز عنصرا أساسيا في خطتنا لتأسيس منظومة صحية متكاملة والتي تشمل 3 مستشفيات و12 مركزا لتقديم خدمات رعاية صحية أولية وثانوية في جميع المحافظات لخدمة الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الكويت وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية في الوقت نفسه».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب: «يمثل افتتاح المركز الجديد خطوة نجاح جديدة على طريق استكمال المرحلة الحالية من منظومة ضمان الصحية، ستتبعها بلا شك خطوات أخرى خلال العام الحالي حتى نصل إلى هدفنا النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة ومتكاملة تشمل كل النشاطات والخدمات الطبية، من تأمين، وعلاج، ومتابعة، وتوعية. مضيفا أن شركة ضمان تسعى لرفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية، من خلال تبني نموذج النظام المتكامل لمنظمة الحفاظ على الصحة (HMO). وأضاف أنه أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المنطقة الآن أن يحصلوا بشكل أسرع على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالمية المستوى بما في ذلك طب الأسرة وطب الأسنان وطب الأطفال دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز صحية بعيدة».



وصرح عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية د.صالح ذياب المطيري قائلا: «نسعد اليوم بحضورنا افتتاح مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في منطقة الجهراء. ونحن متابعون لمشروع ضمان ومطلعون عليه منذ فترة طويلة، فهو مشروع أنشئ بعدة قرارات وزارية، وهو جزء من تطوير المنظومة الصحية في الكويت، كما أن الكويت سباقة في المبادرة بتطوير المنظومة الصحية والآن نرى خطوات جادة وملموسة منها للمضي قدما في هذا التطوير عن طريق شركة ضمان. ولا يخفى علينا أن مشروع ضمان له أثر إيجابي على تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة بشكل مباشر على المقيمين وبشكل غير مباشر على المواطنين من خلال تخفيف الأعباء المالية والإدارية وتوزيع الموارد بشكل أفضل. وإن دورنا كجهة تشريعية وممثل للجنة الصحية البرلمانية هو أن نحرص على أن تكون الحكومة الجديدة عند تشكيلها داعمة لتطوير النظام الصحي ولمشروع ضمان وهادفة لتذليل العقبات أمامه لاستكمال منظومة ضمان الصحية خلال فترة زمنية محددة والمساهمة بنقل الخدمات الصحية للمقيمين من وزارة الصحة إلى شركة ضمان.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند: «ضمان جزء أساسي من خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 وهي إضافة نوعية وجديدة إلى المنظومة الصحية في الكويت بشقيها الحكومي والخاص وهي شراكة جديدة ومميزة. وانطلاقا من أهداف تأسيس شركة ضمان الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية لشريحة مهمة في الكويت وهي المقيمون وعوائلهم مما خفف الضغط على المنظومة الصحية وينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء. وننوه هنا إلى أن التنسيق مع شركة ضمان مستمر ومثمر من حيث دراسة نسبة الإنجاز والشريحة المستهدفة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية. ونثمن دور القائمين في ضمان بتوالي الإنجازات والافتتاحات لمراكز ضمان في الفروانية وحولي والضجيج واليوم في الجهراء مما يشكل نقلة نوعية في تاريخ الشركة للمنظومة الصحية في الكويت. متمنين للقائمين في الشركة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافهم وأهداف الكويت».



وسيبدأ المركز الصحي الجديد الكائن في سليل الجهراء باستقبال المراجعين من المواطنين والمقيمين، وهو يمتد على مساحة 2.095 مترا مربعا ويضم 8 عيادات لطب العائلة، 3 عيادات أسنان، 3 عيادات أطفال، 3 غرف معالجة، 3 غرف ملاحظة، مختبر وصيدلية. وبذلك، تكون شركة ضمان مشغلة لأربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية في حولي، الفروانية، الضجيج، والجهراء، وهي تخطط لافتتاح خامس مراكزها للرعاية الصحية الأولية.