بشرى شعبان



أشاد وزير الصحة د.خالد السعيد بحملة «شركاء لتوظيفهم» التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عام 2018 بالشراكة الاستراتيجية مع معهد البناء البشري. وقال السعيد في كلمة مسجلة خلال حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة للمتدربين من ذوي الإعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم» أمس: سعيد بكوني بينكم ومشاركة الأبناء من الدفعتين الثانية والثالثة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فرحتهم، حيث عملوا بكل صدق ووطنية وعزم للمشاركة في تنمية الوطن وفق رؤية كويت جديدة 2035، والمساهمة في تنفيذ التزامات الكويت الدولية والدستورية بمجال حماية حقوق ذوي الإعاقة.



بدورها، قالت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف هنادي المبيلش: يسرنا ان نجتمع في حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة لفئة ذوي الإعاقة ضمن حملة شركاء لتوظيفهم التي أطلقتها الهيئة بالتعاون الاستراتيجي مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، متوجهة بالشكر لكل الجهود المخلصة التي أبدعت. وأوجه تحية لأبنائنا من ذوي الإعاقة لتخرجهم، ونهنئ أولياء أمورهم على تخرجهم وتوظفهم، فهنيئا لكم التخرج وهنيئا لكل العاملين معنا وشركائنا الاستراتيجيين حصاد حفلنا، مؤكدة ان طموحات وآمال العاملين في الهيئة كبيرة جدا، لخدمة أبنائنا ذوي الإعاقة ورفع شأن وطننا في الأوساط الدولية.



من ناحيتها، قالت ممثلة معهد البناء البشري م.عواطف السلمان: نتشارك فرحة هذا الإنجاز العظيم الذي يعد من أهم غراس الشراكة التي تمت مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.