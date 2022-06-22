الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيارته إلى محافظة البصرة العراقية غدا، ويترأس الوفد الأمين العام للاتحاد، القطري جاسم الرميحي، وذلك للاطلاع على جاهزية مدينة البصرة لاستضافة بطولة «خليجي 25».



وسجل وفد الاتحاد الخليجي ملاحظتين بشأن استضافة محافظة البصرة لبطولة كأس الخليج «خليجي 25»، في انتظار الرد الحكومي فيما يخص الحاجز الأمني المحيط بالملاعب وتأشيرات دخول الجماهير الخليجية.. بينما جاء انطباع اللجنة إيجابيا حول ما يخص جاهزية الملاعب في الأوقات المحددة وعلى وجه الخصوص ستاد الميناء الأولمبي.

ومن المقرر أن تستضيف البصرة بطولة كأس الخليج مطلع عام 2023.



وكان اتحاد كأس الخليج العربي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني - رئيس الاتحاد القطري - جدد الثقة في إقامة «خليجي 25»، في العراق، على أن يكون جاهزا قبل انطلاق البطولة بـ 6 أشهر، وتم اعتماد الكويت بديلا للعراق، في حال عدم قدرة البصرة على تنظيمها.