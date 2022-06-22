القاهرة - سامي عبدالفتاح



محطة جديدة ومهمة في سباق البحث عن اللقب في الدوري المصري بين ثلاثي المقدمة، الزمالك وبيراميدز والأهلي، وذلك بعد التعادل في لقاء القمة 124 بين القطبين 2-2، وحصول كل منهما على نقطة.



ويدخل ثلاثي المقدمة في 3 مواجهات الليلة ضمن الجولة 22 من مسابقة الدوري، تبدأ في الثامنة مساء بتوقيت الكويت بقاء إيسترن كومباني (13 نقطة الأخير) مع بيراميدز (43 الثاني).

وفي التوقيت ذاته يستضيف البنك الأهلي (30 نقطة السابع) فريق الزمالك (45 نقطة الأول) على ملعب المقاولون العرب، ويختتم اليوم في العاشرة والنصف بتوقيت الكويت بلقاء الأهلي (43 نقطة الثالث) مع غزل المحلة (25 نقطة بالمركز 11)، إلا أن للأهلي 3 مباريات مؤجلة مع الإسماعيلي والمقاولون والجونة بـ 9 نقاط بالغة الأهمية في سباق صاحب اللقب هذا الموسم.



إلى ذلك، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا للموسم المقبل، سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية، وقرر «الكاف» تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس لإعطاء الفرصة للدوريات التي ستتأخر في ختام الموسم وعلى رأسها الدوري المصري لتقديم قوائمها النهائية.