بداح العنزي



أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية على المحلات بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية للتأكد من التزام المحلات بالمساحات المرخصة لها من قبل البلدية ورفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام.



وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بجميع مناطق المحافظة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأشار المطيري إلى أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها مساء أمس على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بالمساحات المرخصة من قبل البلدية فضلا عن رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام اسفرت عن تحرير 21 مخالفة تضمنت 11 مخالفة لمحلات استغلال مساحة و8 مخالفات نظافة عامة فضلا عن تحرير مخالفتي بائع متجول إلى جانب توجيه 4 إنذارات.



وبين ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا على عدم تهاون الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.