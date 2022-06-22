الدراسات المرورية للمخطط الهيكلي يجب أن تنعكس على الطريق الذي سيربط مدينة الكويت بالمناطق الشمالية مستقبلاً

بداح العنزي



عقدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد الحالي برئاسة د.حسن كمال حيث ناقشت طلب الهيئة العامة للطرق بشأن الاتفاقية الاستشارية لتطوير وتحسين وتصميم اداء «الدائري الرابع».



وخلال تقديم الهيئة العامة للطرق عرضا مرئيا للتصاميم الجديدة، قال د.حسن كمال ان المشروع متكامل بكل محتوياته ويبلغ طوله 17 كم ويضم العديد من التقاطعات، مشيرا الى ان التصميم الحالي للطريق مبدئي تمهيدا لتسليم التصميم النهائي لاحقا، مضيفا ان اللجنة وبعد مناقشته مع الجهة المعنية تمت احالة المشروع الى الجهاز التنفيذي في البلدية للوقوف على بعض الاعتبارات الرئيسية المهمة ومن أهمها وسائل النقل الجماعي إضافة الى تحديث بعض البيانات الخاصة بالتنبؤات المستقبلية للمرور في الطريق بداية من شارع عمان وحتى دوار الأمم المتحدة ودراستها بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع للبلاد الذي أوشك على الإقرار.



وذكر كمال أن اللجنة سوف تتخذ قرارها بشأن المشروع بعد دراسته من الجهاز التنفيذي خاصة انه مهم وحيوي ويجب الإسراع في اصدار الموافقات الأولية له، داعيا هيئة الطرق إلى الإسراع في التنفيذ بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى بعد اعتماده رسميا من المجلس البلدي.



ولفت الى ان الدراسات المرورية الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع للبلاد يجب أن تنعكس على الجانب الاستشاري لمشروع تطوير الطريق الدائري الرابع الذي سيربط مدينة الكويت بالمناطق الشمالية مستقبلا، مشيرا الى أن سعة الطريق بعد تطويره ستبلغ ضعف السعة الحالية ما يؤكد ارتفاع معدلات الكثافة المرورية خصوصا مع التقاطعات العديدة التي يحتويها الطريق مع شارع تونس والغزالي ودمشق ودوار الأمم المتحدة.



وأوضح أن التصميم الاولي للمشروع يشمل ثلاثة مستويات سيتم تطبيقها على كل التقاطعات التي يحتويها وهي جسر فوق الطريق ومستوى النفق وتحت الطريق لتقليل الازدحام المروري، لافتا الى ان اللجنة اجلت مناقشة طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص أرض لاقامة محطة لمعالجة المخالفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان.