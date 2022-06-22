بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بتشكيل فريق للطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير.



وجاء في القرار

المادة الأولى: يشكل فريق الطوارئ والتدخل السريع خلال الأزمات والكوارث بفرع بلدية مبارك الكبير على النحو التالي:



ناصر هادي الهاجري - مساعد اول مهندس مدني - رئيسا، محمد احمد صالح القلاف - مهندس معماري مبتدئ، حسن عبدالحميد عايش القطان - فني ثاني انشاءات، حمد جاسم اكبر - مساعد مشرف، حمد عادل العطوان - فني مدني اول انشاءات، حبيب خالد دشتي - مهندس مدني، مسلم مفلح العازمي - مفتش اعلانات، محمد عبدالرحمن سبت - مفتش اول اعلانات، فهاد عماش العجمي - مفتش اعلانات، محمد جاسم محمد غلوم - مفتش اعلانات، يوسف عدنان عبدالله جاسم - مهندس مدني مبتدئ، صادق جاسم المذكوري - مفتش نظافة، زيد فانخ باتع - مفتش نظافة، سالم جواد كاظم الفاضلي - مفتش نظافة، سعد عيد عواد ابوعوينة - مفتش اول نظافة (أعضاء).



المادة الثانية: يباشر الفريق المهام والاختصاصات التالية:



٭ الكشف واتخاذ ما يلزم لدرء التجاوزات والمخالفات المخالفة لأنظمة البلدية المختلفة والتنسيق مع الإدارات المختصة حسب طلب رئيس القطاع.



٭ التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المختصة في مجال مواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ.



٭ تقديم العون والمساندة للإدارات المختصة وقسم إزالة المخالفات في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث التي يتطلب الامر منها التدخل السريع.



٭ بحث شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع اوجه القصور في أداء خدمات البلدية بفرع بلدية مبارك الكبير بناء على تكليف رئيس القطاع.



٭ القيام بأي مهام يكلف بها من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية او مدير عام البلدية.



المادة الثالثة: يلتزم اعضاء الفريق عند مباشرة اعماله بحدود الاختصاص المكاني والنوعي والزماني لكل منهم حسب مركز ونظام العمل الذي يعمل به وفي مجال اللائحة التي يقوم على مراقبة تنفيذها وفق احكام قانون ولوائح البلدية.



المادة الرابعة: يلتزم رئيس كل فريق برفع تقارير دورية الى السيد مدير عام البلدية من خلال رئيس القطاع تتضمن انجازات الفريق ونتائج اعماله والمعوقات التي تواجه عمل الفريق والحلول المقترحة.



المادة الخامسة: يتولى رئيس كل فريق توزيع المهام ويجتمع الفريق اثناء اوقات الدوام الرسمي او وفق نظام العمل الخاص بأعضاء الفريق.



المادة السادسة: مدة عمل الفريق سنة اعتبارا منن تاريخ صدور القرار.



المادة السابعة: يحق لرئيس الفريق طلب إضافة او استبدال اي عضو مع بيان الاسباب والمبررات.