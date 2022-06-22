جوائز الإعلام الرقمي معاييرها محددة



المنامة - مفرح الشمري



أكد مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مجري بن مبارك القحطاني أن المهرجان منذ انطلاقته عام 1980 في إبداع وتميز وسيستمر بجهود المخلصين من أبناء دول مجلس التعاون كعلامة بارزة في مسيرة الإعلام الخليجي والعربي، لتبقى رسالته مرفوعة نحو التطور في سباق نحو الأفضل بطموح لا يعترف أبدا بالمعوقات التي يسعى دائما للتفوق عليها.



جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الرسمي للمهرجان الذي عقد أمس بمشاركة د.عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين د.وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين والذي شهد عرضا لتفاصيل المهرجان وأهم الأحداث الإعلامية المقرر إقامتها خلال المهرجان الذي ينظمه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج منذ عام 1980 حتى يومنا هذا.



وعن شعار المهرجان، قال القحطاني: جاء اختيار شعار المهرجان «إعلامنا هويتنا» انطلاقا من أهمية الإعلام الخليجي وريادته وتأثيره في الفضاء الإعلامي العالمي، وكذلك إيمانا بأن هويتنا عنصر قوة لابد من استثمارها وعكسها في إعلامنا ليرانا العالم كما نود لا كما يود هو ويقرره عن بعد، متمنيا أن يحقق هذا الشعار الأهداف المرجوة منه في الفعاليات المصاحبة للمهرجان.



وشدد القحطاني على أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان تتميز بالمشاركة الواسعة من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، والرقمية، والأفلام، وإنتاجات الصحافة الإلكترونية، والهواة، والتي وصل عددها الى 300 عمل يحكم عليها 75 محكما في 12 لجنة تحكيمية.



وفي رده على سؤال «الأنباء» حول كيفية تقييم جوائز الإعلام الرقمي، أوضح: هناك معايير محددة لدى لجان التحكيم لكل عمل رقمي قدم إلينا سنتعامل معه حسب ما هو معمول في مثل هذه المسابقات من خلال الصورة والمحتوى وغيرها من أمور تراها لجنة التحكيم.



يذكر أن المهرجان يتضمن ندوات وحلقات عمل متخصصة، لبحث مستقبل الإعلام الخليجي، وإبراز التجارب الشبابية، وواقع التدريب الإعلامي، ومسيرة المرأة الخليجية وتأثيرها في الإعلام الخليجي، وكذلك التركيز على الرابط بين النجومية والمسؤولية المطلوبة من مشاهير الإعلام والتواصل الاجتماعي.



المكرمون من الكويت



يكرم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الـ 15 والمقام حاليا بمملكة البحرين 26 فنانا وشاعرا وإعلاميا في مختلف المجالات لتاريخهم وعطائهم الرائع الذي لا ينسى، ويكرم من الكويت كلا من: الفنان القدير جاسم النبهان والشاعر الغنائي القدير بدر بورسلي والإعلامي الرياضي القدير مطلق نصار، وذلك في حفل انطلاق المهرجان على خشبة مسرح البحرين الوطني.