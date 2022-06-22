عبدالحميد الخطيب



كشفت النجمة بثينة الرئيسي عن كواليس الموقف المحرج الذي تعرضت له عندما فقدت توازنها وسقطت على الأرض أثناء التقاطها «سيلفي» مع إحدى المعجبات خلال مشاركتها في احتفالية خاصة بماركة معروفة، وقالت: شاهدت الكثير من المشاهير «يطيحون» في مناسبات متعددة، وكنت أشعر بأن مثل هذه المواقف محرجة للغاية، حتى لحقت بهم و«طحت».



وأضافت: كنت ألتقط صورة «سيلفي» مع إحدى الفتيات واختل توازني بعدما تعثرت رجلي، وحاولت أن أمسك بالفتاة لكن لم أستطع فوقعت، لكن كان توجد ورائي كمية من الأناناس والبرتقال «طحت» عليها وليس على الأرض مباشرة، والحمد لله الإصابات «صفر»، مستدركة في تصريحات تلفزيونية: «الحين انا جربتها، ولو طحت مرة ثانية راح يكون عادي».



وفي سياق آخر، وعن علاقتها القوية بالمخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ردت الرئيسي: أعرف نهلة منذ عشر سنوات وهي ليست صديقة لي فقط لكنها أخت عزيزة، وتعرف أمي وأهلي، وأنا أعرفها وأعرف أسرتها، وكثيرا ما تحدث بيننا معارك لدفع الحساب اذا ما خرجنا معا الى المطعم، ودائما تفوز علي، مشيرة الى أن هناك خطة بينهما لعمل فيلم سينمائي لكنهما تنتظران الوقت المناسب لتنفيذه.