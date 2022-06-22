لمياء الملحم: بالإنابة عن الوزير يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة من حياتكم



مفرح الشمري



في حضور أكاديمي لافت لم يشهده المعهد العالي للفنون المسرحية منذ سنوات، اكتظت به خشبة مسرح الراحل «حمد الرجيب» امس الاول، أقيم حفل تخريج طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 2021-2022 والبالغ عددهم 96 طالبا وطالبة لكل أقسام المعهد «التمثيل والاخراج، النقد والأدب المسرحي، الديكور، التلفزيون»، وذلك تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د.علي المضف، والتي مثلته في هذا الحفل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري في الوزارة لمياء عبدالعزيز الملحم، وبحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري، ومدير إدارة المسرح في المجلس فالح المطيري، ورئيس فرقة المسرح الكويتي أحمد السلمان، ورئيس مجلس إدارة نقابة الفنانين والإعلاميين د.نبيل الفيلكاوي، وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د.رشيد البغيلي، ود.محمد الديهان، ووكيل المعهد د.حسين الحكم، بالاضافة الى عدد من العمداء السابقين للمعهد العالي للفنون المسرحية، منهم د.شيخة سنان ود.خالد عبداللطيف رمضان ود.عبدالله الغيث ود.فهد السليم، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأهالي الطلبة الخريجين.



انطلق حفل التخرج بكلمات ترحيبية من عريفته الإعلامية إسراء جوهر، ليقدم بعدها فيلم تسجيلي بعنوان «الذكريات» نال استحسان الجميع، خصوصا عند الطلاب والطالبات، وبعدها ألقت ممثلة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمياء الملحم كلمة جاء فيها: «بالانابة عن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالاصالة عن نفسي يسعدني ان أشارككم هذه اللحظة من حياتكم تلك اللحظة التي سعيتم اليها بجد واجتهاد وخلال دراستكم في هذه المؤسسة العلمية العريقة التي نفخر بها كما نفخر بكم».



وبعدها ألقى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.راجح المطيري كلمة قال فيها: «تمر بنا مراحل العمر لتبقى مرحلة الدراسة الأكاديمية المرحلة الأكثر بهجة وحيوية، ان ذكرياتكم في هذا الصرح الأكاديمي ستبقى معكم خلال مراحل حياتكم المستقبلية».



من جانبها، ألقت الخريجة هيا السعيد كلمة الطلبة الخريجين بالإنابة عنهم وجاء فيها كلمات شكر وثناء لجميع أعضاء هيئة التدريس الذين بذلوا قصارى جهدهم مع الطلبة في مراحل الدراسة حتى التخرج، وقالت: «ألف شكر لكل من أوصلنا لهذه اللحظة الجميلة في حياتنا».



وبعد ذلك بدأت مراسم التكريم، حيث قامت ممثلة الوزير لمياء الملحم والعميد د.راجح المطيري بتكريم أ.د.خالد عبداللطيف رمضان تقديرا وعرفانا لما قدمه لهذه المؤسسة العلمية، كما تم تكريم د.رمضان من قبل بعض زملائه في قسم النقد والأدب المسرحي وهم: «د.نرمين الحوطي، د.إلهام الشلال، د.سليمان آرتي د.علي حيدر، د.سكينة مراد د.محمد المهنا، د.محمد عبدال» وسلم درع التكريم د.علي حيدر بالانابة عن زملائه.



وكذلك تم تكريم الملحن القدير أنور عبدالله تقديرا لعطاءاته في هذا الصرح العلمي، ليتم بعد ذلك تكريمه من قبل زملائه في قسم التمثيل والاخراج، وسلمه الدرع د.فهد السليم، لتأتي بعد ذلك لحظة الختام ومراسم تسليم شهادات التخرج للطلاب والطالبات دفعة 2022/ 2021 وسط «يباب» الأمهات وتصفيق الآباء.. ألف مبروك للجميع.