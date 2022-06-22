يعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تقييد الاستفادة من اختبارات كورونا المجانية بشكل ملحوظ.

وسيتم قصر هذه الإمكانية فقط على المرضى الذين تظهر عليهم أعراض بالإضافة إلى مجموعات أخرى مختارة من الأشخاص والأطفال الصغار والحوامل.

جاء ذلك في "استراتيجية كورونا" التي أعدتها الوزارة وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

يذكر أن إتاحة اختبارات كورونا المجانية لكل المواطنين محدد لها حتى نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وحددت الورقة المجموعات الأخرى المستفيدة من عروض الاختبارات المجانية والمناسبات التي يمكن فيها إتاحة هذه العروض كما يلي:

-الاختبارات الوقائية في دور الرعاية والمستشفيات -الأشخاص المعرضون للاختلاط بشكل مرتفع في الفعاليات الكبيرة على سبيل المثال

-في حال وجود موانع للتطعيم مثل الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى

-في حال انتشار الإصابة " النقاط الساخنة"

-اللاجئون القادمون من أوكرانيا.

كانت الولايات الألمانية زادت في الفترة الأخيرة من الضغط على الحكومة الاتحادية من أجل الإسراع بوضع أساس قانوني لفرض تعليمات حماية واسعة النطاق في حال ظهور موجة كورونا جديدة في الخريف المقبل.