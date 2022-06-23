المنامة - مفرح الشمري



في أجواء مبهرة، احتضنت خشبة مسرح البحرين الوطني مساء امس الأول حفل افتتاح الدورة الـ 15 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، بحضور وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة د.رمزان النعيمي، ومدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني، ووكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي ممثلا عن وزير الإعلام والثقافة، وعدد من مسؤولي القنوات الخليجية وضيوف المهرجان من فنانين وإعلاميين اكتظت بهم كراسي مسرح البحرين الوطني.



انطلق الحفل بكلمات ترحيبية من مقدميه إيمان زينل وفواز العبدالله ليلقي بعدهما وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين د.رمزان النعيمي كلمة اكد فيها أن المهرجان كان وسيظل أحد الملتقيات الإعلامية ذات القيمة والأثر في كل ما يحتفي بالإعلام والفن الخليجي والعربي ومنصة يلتقي من خلالها أصحاب الفكر والإبداع لتبادل الخبرات والتجارب وتكريم الرواد.



ثم ألقى مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني كلمة بالمناسبة شكر خلالها مملكة البحرين على استضافة المهرجان بعد غيابه عن الساحة لأسباب خارجة على إرادة الجهاز، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي لدورات المهرجان السابقة التي انطلقت في عام 1980 من الكويت، ليقدم بعدها كلمة المكرمين الإعلامي القدير غالب كامل عبر الفيديو، أشاد فيها بأنشطة المهرجان واهتمامه بتكريم المبدعين الخليجيين طوال دوراته السابقة، ومن ثم انطلقت مراسم التكريم لعدد من رموز وقامات الإعلام الخليجي، حيث تم تكريم الفنان القدير جاسم النبهان والشاعر القدير بدر بورسلي والإعلامي الرياضي القدير مطلق نصار من الكويت، ليختتم حفل الافتتاح بأوبريت غنائي يتحدث عن شعار الدورة «هويتنا إعلامنا - هويتنا»، حيث أكد الأوبريت المحافظة على هويتنا الإعلامية في ظل التطور الذي تشهده الساحة الإعلامية حاليا في القنوات التلفزيونية وما تبثه من مواد بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا التي جبل عليها أهل الخليج، مستشهدين في ذلك بأعمال درامية خليجية عالقة في العقول حملت بين طياتها التوجيه والإرشاد.



وقد سبق حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم في الفترة المسائية، قيام وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين د.رمزان النعيمي بافتتاح معرض سوق الإنتاج الذي يقام على هامش المهرجان بمقر الضيوف في فندق آرت، بالفترة الصباحية، بحضور مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، أمين عام المهرجان مجري القحطاني ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة للهيئات الرسمية للإذاعات والتلفزيونات الخليجية، حيث ترأس وفد الكويت الوكيل المساعد للإعلام الجديد بدر الطراروة الذي كان حريصا على ان يكون جناح وزارة الإعلام في هذا السوق وكان بالفعل، وقد شهد الجناح حضورا كبيرا للاطلاع على إنجازات وإنتاجات وزارة الإعلام الكويتية.



المرأة الخليجية في الإعلام



شاركت الإعلامية إيمان النجم في الندوة الثانية بالمهرجان والتي حملت عنوان «المرأة الخليجية في الإعلام»، وتحدثت عن تجربتها الإعلامية والتي حمدت الله عليها وانها لا تزال متواجدة، مشيدة بما قدمه لها الإعلام الحكومي، والذي لولاه لم تكن موجودة في الساحة.

وشاركت في الندوة أيضا المذيعة بيان البلوشية من سلطنة عمان، وكل من أمل الحليان، ومريم الغامدي، وإيمان الكعبي، وإيمان مرهون، وأدارت الندوة المذيعة شيماء رحيمي.