كشفت الفنانة يارا عن المفاجأة الكبرى التي أعلنت عنها وهي موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تجهز لها في الوقت الحالي، وذلك ضمن خريطة إنتاجية لهذا الصيف، حيث أشارت إلى أنها بدأت في تصويرها، ومن المقرر طرحها في عيد الأضحى المبارك، ولتواكب موسم الإجازات.



وصرحت يارا، خلال مقابلة معها مع برنامج «MBCTrending»، بأن هناك تحضيرات في الوقت الحالي تتعلق بنشاطها على «السوشيال ميديا»، بالإضافة إلى أن أفكارا لأعمال وإنتاجات غنائية ستطرحها قريبا مليئة بالتجدد والتطور، خاصة أنها تنظر لمهنة الفن بنظرة فيها كثير من التطلع للمستقبل.