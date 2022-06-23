أحمد الفضلي



يستعد الفنان القدير إبراهيم الصلال للعودة للساحة الفنية بعد فترة انقطاع استمرت لفترة ليست بالطويلة من خلال المشاركة في عملين دفعة واحدة، الأول بعنوان «ولد أمه» ويجمعه بالكاتب فهد العليوة، والثاني للكاتب عبدالمحسن الروضان ويحمل عنوان «البيت الكبير»، وكلا العملين يتم الإعداد لهما حاليا للبدء في تصويرهما الأيام القليلة المقبلة.



وأعرب الصلال عن بالغ سعادته بالعودة من جديد للأعمال الفنية من خلال مسلسلين يحملان الطابع الاجتماعي الكوميدي، ويعودان به للأعمال التلفزيونية بعد فترة انقطاع استمرت لعدة سنوات، وقال: كانت مشاركتي الأخيرة في مسلسل «العاصفة» قبل دخول أزمة فيروس كورونا التي أوقفت الأعمال الفنية لعامين، وكذلك عدم وجود النص الجيد المشجع على العودة للأعمال الفنية وكلا العملين يحملان نصا جيدا ومشجعا على العودة، خصوصا أنني وأي فنان آخر نشتاق للعمل ونكره الابتعاد عن الأعمال الفنية كوننا معتادين على التواجد في الساحة الفنية منذ سنوات طويلة وصولا الى الفترة الحالية.



وعن توقيت عرض المسلسلين، أفاد الصلال من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه لا يهتم بتوقيت العرض، وكذلك الشركة المنتجة لم تذكر توقيت عرض الأعمال، واردف: هذا الموضوع متروك لفترة التصوير، وكذلك المونتاج خلاف الاتفاق بين الشركة المنتجة والقنوات المحلية والخليجية التي تعرض الأعمال، كما أن العملين حاليا في فترة الاعداد ويتم التواصل مع الفنانين لانضمامهم في العملين من عدمه، وهذا قد يؤخر توقيت بدء التصوير ما يترتب عليه تأخير عرضهما.