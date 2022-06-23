كشفت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022، حيث حلت 8 شركات وبنوك كويتية ضمن القائمة التي تسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.



وللعام الثالث على التوالي، تصدرت عملاق النفط والغاز أرامكو السعودية بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار، بينما حلت شركة سابك في المركز الثاني مع مبيعات بلغت 46.6 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 100.5 مليار دولار.. وفيما يلي تفاصيل قائمة الشركات والبنوك الكويتية:



بنك الكويت الوطني



وبالعودة الى الشركات والبنوك الكويتية بالقائمة، فقد حل بنك الكويت الوطني بالصدارة كويتيا وبالمركز



الـ 15 ضمن القائمة، والذي تبلغ قيمته السوقية 25.8 مليار دولار، وإيراداته 3.7 مليارات دولار، وصافي أرباح 1.2 مليار دولار، وإجمالي أصول 109 مليارات دولار، وقالت «فوربس» ان البنك يملك 140 فرعا في 14 دولة، ويوظف7511 موظفا.



بيت التمويل الكويتي (بيتك)



وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) ثانيا بالترتيب الكويتي وبالمركز الـ18 ضمن القائمة، والذي تبلغ قيمته السوقية 29.8 مليار دولار، وإيراداته 3.6 مليارات دولار، وصافي أرباح مليار دولار وإجمالي أصول 71.4 مليار دولار.

ويعد «بيتك» أول بنك إسلامي أسس بالكويت عام 1977، وتمتد عملياته اليوم إلى البحرين والسعودية والإمارات وتركيا وماليزيا وألمانيا، ولدى بيتك 526 فرعا عالميا، ويوظف 13 ألف شخص.



مجموعة «زين»



في المركز الثالث على صعيد الشركات الكويتية والمركز الـ 28 بالترتيب العام، حلت مجموعة زين بإجمالي قيمتها السوقية البالغة 9.2 مليارات دولار، وبمبيعات 5 مليارات دولار، وصافي الأرباح 659 مليون دولار، وإجمالي أصول يبلغ 15.7 مليار دولار.



شركة أجيليتي



حلت شركة أجيليتي في المركز الرابع كويتيا والـ 42 بالقائمة، وذلك بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 9 مليارات دولار، والمبيعات 1.6 مليار دولار، وصافي الأرباح 3.3 مليارات دولار، وإجمالي أصول 9.5 مليارات دولار.



بنك بوبيان



احتل بنك بوبيان المركز الخامس كويتيا والـ 69 ضمن الترتيب العام للقائمة، وذلك بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 9.9 مليارات دولار، وإيرادات 831 مليون دولار، وصافي أرباح 157 مليون دولار، وإجمالي أصول 24.1 مليار دولار.



بنك برقان



جاء بنك برقان في المركز الـ 75 في الترتيب العام ضمن القائمة وفي المركز السادس كويتيا، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 3.1 مليارات دولار، وإيرادات 1.2 مليار دولار، وصافي الأرباح 159 مليون دولار، وإجمالي أصول 23.2 مليار دولار.



بنك الخليج



جاء بنك الخليج في المركز الـ 86 في الترتيب العام والسابع كويتيا، وذلك بقيمة سوقية تبلغ 3.4 مليارات دولار، وبإيرادات 734 مليون دولار، وصافي أرباح 138 مليون دولار وإجمالي أصول 21.5 مليار دولار.



البنك التجاري الكويتي



جاء البنك التجاري الكويتي في المركز الثامن كويتيا والـ 91 في الترتيب العام ضمن القائمة، وذلك بقيمته السوقية البالغة 3.6 مليارات دولار، وبإيرادات 488 مليون دولار، وصافي أرباح 179 مليون دولار وإجمالي أصول 14.1 مليار دولار.



وبالعودة الى قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط، فقد تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 42 شركة، حيث تشكل البنوك نحو 50% من الشركات المصنفة ضمن أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بواقع 11 شركة لكل منهما، إلا أن شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات كانت الأكثر ربحية، حيث شكلت 65% من إجمالي أرباح 100 شركة في القائمة.



وقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلى التعافي السريع في دول الخليج، حيث شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط أداء قويا، إذ سجلت أقوى 100 شركة أرباحا مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 91 مليار دولار في عام 2020.

وفي المجمل، وصل مجموع القيم السوقية لـ 100 شركة إلى 4 تريليونات دولار، مقابل 3 تريليونات دولار في قائمة العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي أصول الشركات إلى 4.2 تريليونات دولار، وقفزت الإيرادات بنسبة 44% أي بنحو 794 مليار دولار.



وبفضل انتعاش بيئة الأعمال، شهدت قائمتنا لعام 2022 دخول 24 شركة جديدة، بعضها أدرج في أسواق المنطقة مؤخرا، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وألفا ظبي القابضة، وفيرتيغلوب، وأدنوك للحفر، وأكوا باور، ومجموعة موانئ أبوظبي وSolutions by stc وشركة النهدي الطبية.



كما كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى «أقوى 50 شركة في مصر» لعام 2022، التي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى قيمة في الدولة.

بلغ إجمالي القيم السوقية لدى 50 شركة نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار. بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليارات دولار.