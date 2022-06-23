الرياض - خالد المصيبيح



يجد الهلال نفسه أمام فرصة حسم اللقب للموسم الثالث تواليا عندما يتجدد اليوم الصراع المحتدم مع الاتحاد في الأمتار الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، عندما تعود الفرق الى المنافسات للمرحلة 29 قبل الأخيرة بعد توقف قرابة الشهر.



وتوقفت المنافسات نحو 25 يوما بسبب معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا استعدادا لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي في قطر ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاما التي أحرز لقبها.



ويتساوى الهلال والاتحاد نقاطا (61) في أعلى الترتيب، إلا أن الأول يتصدر على حساب منافسه بفضل المواجهتين المباشرتين (فوزان)، لذا يدرك الفريقان أن أي تعثر سيقضي على آمالهما بتحقيق اللقب.



وستكون الفرصة سانحة أمام الهلال للتتويج اليوم من دون الانتظار حتى المرحلة الأخيرة، في حال فوزه على مضيفه الفتح السادس، مقابل سقوط الاتحاد خارج أرضه ضد الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر.



ويخوض الأهلي وضيفه الرائد مباراة قوية في معركة البقاء، إذ يملك الأول 31 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 30 للثاني في المركز الرابع عشر في منطقة الخطر.



كما يخوض الباطن، صاحب المركز ما قبل الأخير (29 نقطة)، معركة للبقاء عندما يستقبل ضمك الخامس الذي لا يلعب لهدف معين بعد أن فقد آماله بالمنافسة على مركز مؤهل الى دوري الابطال، رغم أنه يأمل في استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر ثلاث مباريات.



كما يتعين على الفيصلي تجاوز عقبة ضيفه الطائي ليعزز حظوظه في البقاء بين الكبار، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة مقابل 34 للطائي الثامن.



ورغم تقدمه في الترتيب، يجد التعاون نفسه في مركز غير آمن ويخوض اختبارا صعبا عندما يستضيف الشباب الرابع.



ويلتقي أبها الثامن وضيفه الفيحاء السابع في مباراة متكافئة، إذ يتساوى الفريقان في عدد النقاط (34).



أما النصر الثالث المتخلف بست نقاط عن الاتحاد، فقد آماله بالمنافسة على الوصافة والتأهل الى دوري أبطال آسيا نتيجة خسارته في المواجهتين المباشرتين ضد الاتحاد، فيحل على الحزم صاحب المركز الأخير (17 نقطة) الذي سبق وأن هبط الى الدرجة الثانية.



من جهة أخرى، أدرج الاتحاد السعودي لكرة القدم اقامة لقاء اعدادي للمنتخب الأول أمام أميركا يوم 27 سبتمبر المقبل بعد لقاؤه بمنتخب الإكوادور المقرر في 23 منه.